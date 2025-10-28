Maçın başlama düdüğü öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow, seremoni esnasında baygınlık geçirdi. Diakow’un maça devam edememesi üzerine 4. hakem Miriama Bockova (Slovakya) karşılaşmayı yönetirken, Diakow ise 4. hakem olarak görev yaptı. Bu durum nedeniyle mücadele yaklaşık 20 dakika gecikmeli başladı.

Goller ve Maç Detayları

Türkiye, karşılaşmaya hızlı başladı.

22. dakikada Melike Pekel , attığı golle millileri 1-0 öne geçirdi. Tire'de iş yerine silahlı saldırı İçeriği Görüntüle

29. dakikada Kader Hançar, penaltıdan farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı 2-0 Türkiye üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda oyuna giren Busem Şeker, 78. dakikada skoru 3-0’a taşıyarak maçın sonucunu belirledi.

Milli Takımın Kadrosu

Selda Akgöz, Elif Keskin, Gülbin Hız (70’ Kezban Tağ), Eda Karataş (87’ Meryem Küçükbirinci), İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Çal, Melike Pekel (70’ Didem Karagenç), Ece Türkoğlu, Miray Cin (46’ Busem Şeker), Kader Hançar (84’ Melike Öztürk).

Kosova Kadrosu

Kolgeci, Ramadani (80’ Limani), Smaili, Ramaj (46’ Sahiti), Gashi, Misini, Tahiri, Uka (68’ Metaj), Halilaj, Memeti (84’ Paci), Biqkaj (46’ Mulliqi).

Kartlar

Kosova: Ramadani, Ramaj, Smaili

Türkiye: Melike Pekel, Ebru Topçu

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova’yı 3-0 yenerek UEFA Uluslar B Ligi’nde kalmayı garantiledi. Teknik heyet ve oyuncular, maçın ardından taraftarlarla galibiyet sevincini paylaştı.