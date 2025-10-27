zmir Bergama'da lise öğrencileri, öğretmenleriyle 5 yıl önce okul bahçesine dikilen zeytin ağaçlarının hasadını yaptı. Öğrenciler, topladıkları zeytinleri kışın kahvaltılarında tüketmek için kurdu. Müdür başyardımcısı Zafer Sayıner, zeytin hasadının öğrencilerin tarıma ve doğaya olan merak ve keşfetme duygularını harekete geçirdiğini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı için başlattığı 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' kampanyası, İzmir Bergama'da Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde uygulamalı çevre ve sürdürülebilirlik projesiyle hayat buldu. Lise öğrencileri ve öğretmenler, 5 yıl önce okul bahçesine dikilen zeytin ağaçlarının hasadını gerçekleştirdi. Öğrenciler, topladıkları zeytinleri kışın kahvaltılarında tüketmek için kurdu.

Bergama Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Zafer Sayıner, Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı çevre ve sürdürülebilirlik faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek, "Eğitim ve öğretimin sadece dört duvar arasında değil, hayatın her evresinde, okulda, bahçede ve sokakta olduğunu bilerek hareket ettik. Bu projeyle öğrencilerin yeşilin önemini, ağaçların da birer canlı olduklarını meyvelerini toplayarak hissetmelerini sağladık. Doğanın ve bütün varlıkların bize emanet olduğu bilincini gelecek nesillere aktarmak istedik" dedi.

Zeytin hasadının öğrencilerin tarıma ve doğaya olan merak ve keşfetme duygularını harekete geçirdiğini vurgulayan Sayıner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje, sadece bir hasat etkinliği olmanın ötesinde, öğrencilerin doğayla kurduğu bağı güçlendiren, üretim sürecine dahil eden ve kültürel mirasa sahip çıkma bilincini aşılayan önemli bir adım oldu."

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu Sorumlu Müdür Yardımcısı Mustafa Karaarslan da bahçedeki zeytin fidanlarının hasat zamanının gelmesiyle öğrencilerin pansiyon kahvaltılarında tüketecekleri zeytinleri kendilerinin kurmasını hedeflediklerini ifade etti. Hasadın yanı sıra damla sulama sistemi kurulması, ağaç diplerinin çapalanması ve gübreleme çalışmalarının da öğrencilerle yapıldığını belirten Karaarslan, "Aylarca emek verdiğimiz ağaçlarımızın meyvelerini topladık. İmece usulüyle toplanan zeytinler uygun şartlarda kurularak kışın tüketilmek üzere okul pansiyonu mutfağına teslim edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürüttüğü 'sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci' odağındaki çalışmalar kapsamında 'yaparak ve yaşayarak öğrenme' faaliyetlerini bilhassa destekliyor. Bizim de projelerimiz, etkinliklerimiz bu doğrultuda şekilleniyor" dedi.

'ZEYTİN AĞAÇLARINA SAHİP ÇIKILMASINI ANLAMLI BULUYORUM'

Hasada katılan 10'uncu sınıf öğrencisi Esma Komşu, zeytin ve zeytinyağı kültürünün Bergama ve yöre halkı için önemli olduğuna vurgu yaptı. Çiftçi çocuğu olduğunu ifade eden Komşu, "Okulumuz bahçesindeki zeytinleri toplarken unutulmaz bir deneyim yaşadım. Yazın yaşanan orman yangınlarından sonra, ölümsüzlükle anılan zeytin ağaçlarına sahip çıkılmasını ve bu kültürün okullarda öğrencilere aktarılmasını anlamlı buluyorum" ifadelerini kullandı.

11'inci sınıf öğrencisi Melek Naz İkiz de "Zeytin ağacını yakından tanımak, hasat yapmak ve sonrasında topladığımız zeytinleri kurmak benim için büyük bir keyifti. Bu etkinlikle hayatımda ilk defa zeytin ağacından meyve topladım ve zeytinin nasıl kurulduğunu yaparak öğrendim. Zeytin ağacının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladım, benim için keyifli ve unutulmaz bir anı oldu" diye konuştu.