Çanakkale Boğazı’nda, Ezine ilçesi Dalyan köyü yakınlarında bulunan 2 bin 400 yıllık Alexandria Troas Antik Kenti’nde restorasyon ve kazı çalışmaları devam ediyor. Antik kentin en önemli yapılarından biri olan 2 bin yıllık podyumlu salon, yürütülen restorasyon-konservasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.

Kazı başkanlığını yürüten Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Öztepe, bu yılki hedeflerinin podyumlu salonun duvarlarını tamamen sağlamlaştırmak olduğunu belirterek, “Sezon sonuna kadar iklim koşulları izin verirse, duvarları güçlendirip önümüzdeki yıl işlev kazandıracak hale getirmeyi planlıyoruz” dedi.

25 kişilik ekiple titiz çalışma

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Ankara Üniversitesi ve İÇDAŞ A.Ş. desteğiyle yürütülen kazılar, 25 kişilik ekiple sürüyor. Prof. Dr. Öztepe, yapılan çalışmaların sadece kazı değil, aynı zamanda duvar derz onarımları, taban güçlendirmeleri ve mimari kalıntıların korunması üzerine yoğunlaştığını söyledi.

“Buluntuları korumak görevimiz”

Kazılarda arkeolog, mimar, antropolog ve restoratörlerin ortak hedefinin önce bilgiye ulaşmak, ardından bu bilgiyi korumak olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öztepe, “Kazdık, bulduk, yayınladık ama işimiz bitmiyor. Ortaya çıkan mimari kalıntıları insan ve doğa tahribatına karşı korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak mesleki bir zorunluluk” ifadelerini kullandı.

Harç denemeleri ve ince detaylı restorasyon

Restorasyon sürecinde kullanılan harçların da özel bir çalışma gerektirdiğini belirten Öztepe, renk uyumu, mukavemet ve kuruma sürecine göre malzeme seçildiğini vurguladı. “Ziyaretçiler daha çok şey görmek istese de arkeoloji sabır isteyen bir bilim. Biz iğneyle kuyu kazar gibi çalışıyoruz, sonuçlar ise uzun yıllar sonra ortaya çıkıyor” dedi.