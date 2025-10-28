Altın piyasalarında sert bir dalga yaşanıyor. Son verilere göre gram altının fiyatı 5.317 TL’ye kadar gerileyerek son haftaların en düşük seviyesine indi. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve dolar/TL kurundaki geri çekilme, altın fiyatlarındaki düşüşte belirleyici rol oynadı.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin kısa vadede azalmasının altına olan güvenli liman talebini düşürdüğünü belirtiyor.