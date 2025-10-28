İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

İl merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 20 litre sahte içki, 11 alkol yapım kiti, 4 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 64 bin 320'si dolu 98 bin 320 makaron, 19,5 kilogram tütün, 17 paket tütün ve 45 bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.