Gizli bir örgütün ölümcül oyununda kesişen iki yaralı ruhun hikayesini konu alan ‘Uykucu’ filmi 29 Ekim'de vizyona girecek. Polat Yağcı’nın yapımcılığında çekilen Poll Films imzalı filmin yönetmenliğini Can Ulkay üstlenirken, senaryosunu Kubilay Tat kaleme aldı. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun paylaştığı ‘Uykucu’ filminin kadrosunda Barış Falay, Ferit Kaya, Tamer Levent, Musa Uzunlar ve Cengiz Bozkurt gibi usta oyuncular da yer aldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gösterime oyuncuların yanı sıra birçok ünlü isim katılım sağladı.

Filmde, ‘Masa’ adlı gizli örgüt adına eski ajanları ortadan kaldıran soğukkanlı tetikçi Ferman, bir görev sırasında hedefi olan Saye ile karşılaşır ve ona aşık olur. Saye’yi öldürmek yerine örgüte kazandırmaya karar veren Ferman’ın bu tercihi, ikisini de geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

YAĞCI: SİNEMANIN YAŞAMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ

Yapımcı Polat Yağcı, “Önce Kubilay Tatlı’dan gelen senaryo ortaya çıktı. Sağ olsun Kubilay arka arkaya üç tane çok güçlü senaryo getirdi. Başlangıçta dijital mi, sinema filmi mi yapalım diye düşünürken ben sinemayı tercih ettim. Çünkü yaklaşık iki yıldır film yapımcılığıyla uğraşıyorum. Daha önceki işim müzikti, hala da müzikle ilgileniyorum ama sinema benim için yeni ve çok özel bir alan. Sinemanın yaşaması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Sinemanın zor bir dönemden geçtiği, dijital platformların yükseldiği bu dönemde burada gördüğünüz tüm oyuncular büyük bir risk alarak sinemaya evet dedi. Bunun için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bugünlerde sinema gerçekten çok zor bir alan. Ama biz perdeye yakışacak, çok güzel bir film yaptık. Çağatay, Elçin, Ferit, Barış ağabey, Hüseyin ağabey, Tamer ağabey, Cengiz ağabey, Musa Uzunlar. Hepsi bu filme büyük değer kattı. Gerçek anlamda ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi bir kadro oluştu. Çok güzel bir film oldu, sizler de izleyince göreceksiniz. Ayrıca bir müjde vermek istiyorum. Filmimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vizyona giriyor. O gün Türkiye’nin her yerinde bilet fiyatını sabitledik. Hangi sinemaya giderseniz gidin, bilet fiyatı 120 TL olacak. Bu da izleyicilerimize küçük bir Cumhuriyet Bayramı armağanımız" diye konuştu.

ULKAY: SİNEMAYI YENİDEN AYAĞA KALDIRMAMIZ GEREKİYOR

Yönetmen Can Ulkay, “Çok iyi bir çalışma süreci geçirdik. Süremiz kısaydı ama ekip olarak büyük bir uyumla çalıştık. Polat Bey’in de söylediği gibi, sinemayı yeniden ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bunun için aslında çok basit bir formül var; iyi senaryo, iyi hikaye, iyi oyuncular, iyi yönetmen ve en önemlisi cesur bir yapımcı. Bu dönemde sinemanın devam etmesi için cesur yapımcılara gerçekten ihtiyaç var. Biz yönetmenler de onların bu cesaretinden güç alıyoruz. Herkes inanarak, büyük bir emekle çalıştı. Tüm ekibe gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

TAT: FİLMİN RUHUNUN ÇOK İYİ YAKALANDIĞINI HİSSETTİM

Senarist Kubilay Tat, “Bu senaryonun çok iyi bir iş olduğuna inanıyorum. Filmin tamamını henüz izlemedim, sadece fragmanını gördüm ama orada bile işin ruhunun çok iyi yakalandığını hissettim. Bunun için özellikle Polat Yağcı’ya teşekkür etmek istiyorum. Pek çok zorlukla mücadele ederek bu filmi hayata geçirdi. Ayrıca tüm oyuncu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hepimiz sanatın özünü, ruhunu biraz unuttuğumuz bir dönemdeyiz. Sanatı sadece para kazanmakla ya da seyirciyle ölçmemeliyiz. Oyunculuk, işini en iyi yapan için gerçekten kutsal bir alan. Yönetmenimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Senaryodaki üslubu çok iyi yakaladı ve beni izlerken duygulandırdı. Gerçekten çok değerli bir iş ortaya çıktı" diye konuştu.

SANGU: ÇOK YOĞUN BİR TEMPOYLA ÇALIŞTIK, FİLMİ İLK KEZ SİZLERLE İZLEYECEĞİM

‘Uykucu’ filminin galasında konuşan Elçin Sangu, “Biz çok heyecanlıyız. Kendim de dahil olmak üzere filmi sizlerle birlikte ilk kez izleyeceğim. Çok yoğun bir tempoyla çalıştık, açıkçası şimdiye kadar izleme fırsatımız bile olmadı. Umarım hissettiklerimizi filmimize yansıtabilmişizdir. Dünya tatlısı bir ekiple çalıştım, bu benim için büyük bir mutluluk. Tüm ustalarımızın önünde saygıyla eğiliyorum, hepsinin emeğine sağlık. Ferit arkadaşımla da bu projede tanıştım, güzel bir dostluk başladı. İnşallah bu dostluk uzun yıllar sürer" dedi.

ULUSOY: SENARYOYU OKUDUĞUMDA ÇOK HEYECANLANDIM

Çağatay Ulusoy, “Senaryoyu okuduğumda gerçekten çok heyecanlandım. Hem altyapısı hem tasarımı hem de samimiyetiyle başından beri bunun bir perde filmi olduğunu düşündüm. Polat Bey’e böyle güçlü bir kadroyu bir araya getirdiği için teşekkür ederim. Bu değerli ekiple aynı projede yer almak benim için büyük bir şanstı. Çekimler güzel geçti; filmde hem fiziksel hem de duygusal anlamda aksiyon sahneleri var. Sadece fiziksel aksiyonlara değil, karakterlerin iç dünyalarına da dokunan bir hikaye izleyici ile buluşacak. Yaz sıcaklarında, yoğun bir tempoda çalıştık ama hepimiz işe inandığımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettik. Ekip olarak çok uyumluyduk, birlikte çalışmaktan büyük keyif aldım" şeklinde konuştu.

KAYA: DÖRT HAFTALIK ÇEKİM SÜRECİ BENİM İÇİN EŞSİZ BİR DENEYİMDİ

Ferit Kaya ise, “Dört haftalık yoğun bir çekim süreci geçirdik. Öncesinde hazırlık dönemimiz de oldu. Çağatay, Elçin ve diğer usta oyuncularla çalışmak, bu dört haftayı birlikte geçirmek benim için gerçekten eşsiz bir deneyimdi. Ayrıca bu kadar güçlü bir kadroyu bir araya getirdiği için Polat ağabeye hepinizin önünde teşekkür etmek istiyorum. Umarım seyircilerimiz de filmimizi beğenir ve güzel geri dönüşler alırız. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum" dedi.

FALAY: SANATLA, SİNEMAYLA BULUŞMAYA HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

Barış Falay, “Ortada bir de sinema olunca iyi ki diyoruz hep. İyi ki sanat var, iyi ki sinema var. Çünkü içinde bulunduğumuz bu zorlu ve negatif yüklü dönemde, biraz daha fazla sanat konuşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ben de bu yüzden koşarak geldim. Mesleğimiz gereği birbirimizi sık göremiyoruz ama buluştuğumuzda hep aynı şeyi söylüyoruz: Yeter ki sanatla, sinemayla ve güzelliklerle buluşalım" ifadelerini kullandı.

İKİ YARALI RUHUN HİKAYESİ

Film, ölümcül bir oyunda yolları kesişen iki yaralı ruhun hikayesini anlatıyor. Ferman (Çağatay Ulusoy) ve Saye (Elçin Sangu)’nun birbirlerine duydukları tehlikeli yakınlaşmayla birlikte hem hayatta kalmaya hem de geçmişlerinin karanlığıyla yüzleşmeye çalıştıkları ‘Uykucu’, aksiyonla psikolojik gerilimi ustaca harmanlayan hikayesiyle dikkat çekiyor. İstanbul’u mekan edinen yapım, Beyoğlu’na içerden bir bakış da sunarak izleyiciye derinlikli bir İstanbul izleme imkanı veriyor.(DHA)