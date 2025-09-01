İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan 'gece saatlerinde yüksek ses müzikle çevreye rahatsızlık veriyor', 'Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde drift yapan araç' ve 'araçtan sarkarak yolculuk' konulu paylaşımlarla ilgili çalışma başlattı.

Yüksek ses müzikle çevreye rahatsızlık veren aracı tespit eden ekipler, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 1986 lira ceza kesti.

Drift atan araç sürücüsüne ise 46 bin 392 lira ceza kesen ekipler, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el koyarak aracı trafikten men etti.

Araçtan sarkarak yolculuk yapan sürücüye de 1986 lira cezai işlem uygulandı.