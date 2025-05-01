27 yaşındaki Esra, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda 5’inci, Paris 2024 Olimpiyatları’nda ise 57 kiloda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Son olarak, Mart ayında Sırbistan'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda 57 kiloda bronz madalya kazanan Esra, şampiyonanın hemen ardından yoğun bir şekilde diğer turnuvalara hazırlanmaya başladı.

"Altın Madalyayı Hedefliyorum"

Esra Yıldız Kahraman, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi’nde milli takım ile çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı boksör, bu yıl katılacağı her turnuvadan altın madalya almayı hedeflediğini vurguladı. Esra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Çok zevkli antrenmanlar yapıyoruz. Ortam güzel, antrenmanlar güzel. Hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu. Bu yol uğruna mücadele ediyoruz,” dedi.

"Olimpiyatlar İçin Hazırlıklar Devam Ediyor"

Esra, Dünya Şampiyonası’nda elde ettikleri güzel sonuçlarla takım olarak ilerlediklerini belirtti. Şimdi ise World Boxing’in düzenleyeceği turnuvalara odaklandıklarını ve bu turnuvalarda kazanacakları puanların Los Angeles 2028 Olimpiyatları’na gitme yolunda avantaj sağlayacağını söyledi. “Olimpiyat sporcuları olarak zaten puanımız var, onun üzerine ekleyerek Los Angeles 2028’e gitmeyi hedefliyoruz,” dedi. Esra, Polonya ve Kazakistan’daki turnuvaların ardından Liverpool'da yapılacak Dünya Şampiyonası’na katılacaklarını da sözlerine ekledi.

"Gönlümde Altın Madalya Var"

Son yıllarda elde ettiği başarılı ivme ile daha büyük hedeflere odaklanan Esra, "Bu yıl gideceğim bütün turnuvalarda şampiyon olmak istiyorum. Puanımı yüksek tutmak istiyorum. Dünya şampiyonu da olmak istiyorum. İnşallah gönlümüze göre olur,” diyerek hedeflerine olan inancını belirtti. Çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürdüğünü ve her gün çift antrenman yaptığını söyleyen Esra, "Olimpiyat üçüncüsü oldum. Son gittiğim Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldum. Bu başarıları katlayarak altın madalyaya dönüştürmek istiyorum. Çalışmalarım çok sıkı devam ediyor. Hedefim bu ülkeye olimpiyat altın madalyasını getirmek," dedi.

Esra Yıldız Kahraman, 2024 Paris Olimpiyatları ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları için büyük bir azimle hazırlanırken, Türk boksunun gururu olmaya devam ediyor. Gönlündeki olimpiyat altın madalyasına ulaşmak için gece gündüz çalışan Esra, elde edeceği zaferlerle adını daha da yukarılara taşımayı planlıyor.