AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, çalıştayda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ana çözüm ortağı olan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde hazırlanan “Afet Sağlık Ekibi Ulusal Akreditasyon Kılavuzu”nun nihai görüş, katkı ve önerileri değerlendirildi.

Çalıştayın amaçları arasında, AFAD akreditasyon sistemi ile kurum, kuruluş ve STK’lar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, hizmet standartlarının belirlenmesi, kalite ve sürekliliğin sağlanması yer aldı.

AFAD Akreditasyon Sistemi kapsamında bugüne kadar; kentsel arama kurtarma, beslenme, ayni bağış ve depo yönetimi, psikososyal destek, afet ve acil durum eğitimleri, acil barınma, arazide arama kurtarma ve selde/araksuda arama kurtarma alanlarında 531 ekip ve 17 bin 685 üye akredite edildi.

AFAD Gönüllülük Sistemi ise 1 milyon 644 bin 211 gönüllüye, çevrim içi eğitimlerini tamamlayan 368 bin 401 gönüllüye ve yüz yüze eğitim alarak destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanan 83 bin 31 gönüllüye ulaştı.

Başkan Pehlivan, AFAD’ın 2009’dan bu yana bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla faaliyet gösterdiğini, risk azaltma, müdahale ve iyileştirme çalışmalarının TARAP, TAMP ve TASİP planları doğrultusunda yürütüldüğünü hatırlattı. Ayrıca, artan afet sayısı ve etkileri karşısında uluslararası iş birliği ve modern akreditasyon sistemlerinin önemine değindi.

Pehlivan, “AFAD Akreditasyon Sistemi ile afet yönetimi artık modern, profesyonel ve dünya standartlarında kurumsal bir yapıya kavuşmuştur” ifadelerini kullandı.