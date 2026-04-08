Edinilen bilgiye göre, 26 AA 112 plakalı makam aracı, karşı yönden gelen 26 HE 018 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kaymakam Kurt ve şoförü Muhammet Kömürcü, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen diğer otomobilde sürücü Mehmet Ali Tümer’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kazanın ardından hastaneye giderek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Vali Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Kaza Sivrihisar’dan sonra Günyüzü’ne giderken iki araç kafa kafaya çarpışmış. Kaymakamımızın ve şoförümüzün gözle görülür bir sıkıntısı yok. Maalesef diğer araçta bulunan vatandaşımız vefat etti. Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum, kaymakamımıza ve şoförüne acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.