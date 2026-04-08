Türkiye’de enginar üretiminin lider kenti olan İzmir’de hasat sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Şubat ayında başlayan üretim süreci nisan ayında en yoğun dönemine ulaşırken, üreticiler tarlalarda çalışmalarını sürdürüyor. Enginar, hem bölge ekonomisi hem de tarımsal üretim açısından önemini koruyor.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, Türkiye genelinde yaklaşık 38 bin ton enginar üretildiğini belirterek, bu üretimin yüzde 27,3’lük kısmının İzmir’den karşılandığını ifade etti. Kentte yaklaşık 7 bin 600 dekar alanda 10 bin 400 tonluk üretim yapıldığını aktaran Akdoğan, İzmir’in bu alanda ülke genelinde ilk sırada yer aldığını söyledi.

Başta Urla, Çeşme, Bayındır, Seferihisar ve Torbalı olmak üzere birçok ilçede enginar üretiminin yaygın olduğunu dile getiren Akdoğan, özellikle Urla sakız enginarı ve Bayrampaşa türlerinin öne çıktığını kaydetti.

“Üretici için yüksek kazanç sağlıyor”

Enginarın üretici açısından avantajlı bir ürün olduğuna dikkat çeken Akdoğan, hasadın erken başlamasının çiftçilere ekonomik katkı sağladığını vurguladı. Şubat ayında başlayan hasadın mayıs sonuna kadar devam ettiğini belirten Akdoğan, ürünün katma değerinin yüksek olduğunu ve farklı şekillerde değerlendirilerek pazarlanabildiğini söyledi.

Coğrafi işaretli Urla sakız enginarının üreticiye önemli bir avantaj sağladığını ifade eden Akdoğan, bu durumun hem satış hem de pazarlama süreçlerinde çiftçilerin elini güçlendirdiğini dile getirdi. Enginarın aynı zamanda gastronomi turizmi açısından da önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akdoğan, festivallerde sıkça yer aldığını ve üretim potansiyelinin her geçen yıl arttığını sözlerine ekledi.

“Enginar üreticinin yüzünü güldürüyor”

Urla’da üretim yapan çiftçi Esma Akcel ise enginarın hem verim hem de dayanıklılık açısından avantajlı olduğunu söyledi. Hasada yaklaşık bir ay önce başladıklarını belirten Akcel, nisan ve mayıs aylarında üretimin en yoğun seviyeye ulaştığını ifade etti.

Aileden gelen bir çiftçilik geleneğine sahip olduklarını anlatan Akcel, geçmişte farklı ürünler denediklerini ancak enginarda daha başarılı olduklarını dile getirdi. Enginarın hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu belirten Akcel, ürünün pazarda kolay alıcı bulduğunu ve hatta ihraç edilebildiğini söyledi.

Enginar üretiminden memnun olduklarını ifade eden Akcel, İzmir ve özellikle Urla’da bu ürünün her geçen yıl daha fazla önem kazandığını vurguladı.