Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına zam yaptı. Edinilen bilgilere göre, tüm kuru çay çeşitlerini kapsayan fiyat artışı ortalama yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

Yeni fiyat listelerinin toptancı bayiler ve distribütörlere gönderilmeye başlandığı öğrenilirken, zamlı tarifelerin 8 Nisan itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.

Söz konusu artışın raf fiyatlarına da kısa sürede yansıması bekleniyor. Özellikle son dönemde artan maliyetlerin ardından gelen bu zam, tüketicinin günlük harcamalarında da etkisini gösterecek.