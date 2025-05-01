Kanal D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya, altıncı bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Dizinin bu bölümünde, yetim Ömer'in kurşunlar nedeniyle bir daha yürüyemeyeceği ortaya çıktı. Ömer'in "Bacaklarımı hissetmiyorum" dediği an, izleyicileri derinden etkileyerek gözyaşlarına boğdu. Ömer’in, “O gün ayaklarımı kaybettim ama gerçek bir abi kazandım” şeklindeki yürek burkan sözleri ise duygusal anlara damgasını vurdu.

Aşk ve Ayrılık Arasında Duygu Dolu Anlar

Bir önceki bölümde öpüşen Nisan ve Eşref arasında beklenen yakınlaşma, sürpriz bir ayrılıkla noktalandı. Nisan’ın, "Seninle hikayemiz kanla yazılıyor Eşref Tek" sözleri ile Eşref'in "Düşersen tutarım. Tutarsam da bir daha bırakmam" sözleriyle umutlanan izleyiciler, gazinodaki final sahnesinde Eşref’in beklenmedik çıkışıyla şaşkına döndü. Usta sanatçı Kayahan’ın unutulmaz şarkısı ‘Odalarda Işıksızım’ eşliğindeki sahnede Eşref’in, "Hayatımda aşka yer yok" demesi tüm dengeleri altüst etti. Nisan’ın, Eşref’in aşk teklifine rest çekip mekânı terk ettiği an ise sosyal medyada yorum ve paylaşım rekoru kırdı.

Eşref Rüya Reyting Rekorları Kırıyor

Eşref Rüya, sürükleyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve büyük prodüksiyonuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, AB kategorisinde 7,13 izlenme oranı ve 20,27 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 7,83 izlenme oranı ve 19,63 izlenme payıyla yine birinci oldu ve reytinglerde zirveye yerleşti.

Sosyal Medyada Büyüyen Etki

Tims&B imzalı Eşref Rüya, reyting başarısını sosyal medyada da taçlandırdı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i aynı projede buluşturan bu sevilen dizi, YouTube’da dört hafta içinde 1 milyon aboneye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. İlk dört bölüm sadece YouTube’da 86 milyon kez izlendi. Bu olağanüstü izlenme ve abone sayıları, dizinin sosyal medya üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Eşref Rüya, her çarşamba saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.