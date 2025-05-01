TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, bu kulüplerin yanı sıra Trendyol 1. Lig'den de Geosis Boluspor, Sakaryaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Central Hospital Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü, çeşitli ihlaller nedeniyle disipline gönderildi.

Disiplinde Sevk Edilen İsimler ve Kulüpler

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig kulüpleri ve 1. Lig ekiplerinin yanı sıra kulüp yöneticileri ve teknik kadro üyelerini de PFDK'ye sevk etti. Sevk edilenler arasında Fenerbahçe Yöneticisi Burak Çağlan Kızılhan, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Gaziantep FK futbolcusu Ndiaye, Çaykur Rizespor antrenörü Osman Demir, Net Global Sivasspor Antrenörü Mehmet Bülent Albayrak, Sipay Bodrum FK yöneticileri Selahattin Polat, Onur Talay, yardımcı antrenör Jose Miguel Real Teixeira ve kulüp görevlileri İsmail Erdoğan ile Ömer Özmenteş yer aldı.

TFF 1. Lig Kulüpleri de Disiplin Kurulunda

TFF 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor yöneticisi Umut Kayabaşı, Solwie Energy Fatih Karagümrük futbolcusu Atakan Çankaya, Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Çekdar Orhan, Ahlatcı Çorum FK futbolcusu Hasan Hüseyin Akınay ve MKE Ankaragücü görevlisi Aysel İçcen de çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen isimler arasında bulunuyor.

TFF'nin bu sevkleri, futbol camiasında disiplin kurallarının uygulandığı ve ihlallerin ciddiyetle ele alındığı bir dönemi işaret ediyor. Tüm bu kulüpler ve isimler, önümüzdeki günlerde PFDK tarafından yapılacak inceleme ve kararlar doğrultusunda gereken cezaları alabilir.