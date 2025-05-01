Ergin Ataman yönetimindeki son şampiyon Anadolu Efes, serinin ilk üç maçında oldukça çekişmeli anlar yaşadı. Panathinaikos, ilk maçta 87-83 galip gelirken, ikinci mücadelede Anadolu Efes 79-76'lık bir galibiyet almayı başardı. Ancak, üçüncü maçta Yunanistan temsilcisi, 81-77'lik skorla galip gelerek seriyi 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

İki Efsane Takım, 38. Kez Karşı Karşıya Geliyor

Anadolu Efes ile Panathinaikos bugüne kadar THY Avrupa Ligi'nde 37 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 16’sını Anadolu Efes kazanırken, Panathinaikos 21 kez galip geldi. Yunan temsilcisi, bu sezon serideki avantajı elinde bulunduruyor, ancak Anadolu Efes sahasında bu durumu tersine çevirmek için her şeyini ortaya koyacak.

Avrupa'da 874. Randevu

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 874. maçına çıkacak. Bugüne kadar oynadığı 873 maçta 493 galibiyet ve 380 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nde ise şu ana kadar 625 maç oynayıp 336 galibiyet elde etti.

Anadolu Efes ve Panathinaikos arasındaki bu kritik play-off mücadelesi, iki takımın tarihindeki önemli bir dönemeç olacak. 3 galibiyet alan takım Dörtlü Final biletini kazanacak.

İstanbul’daki karşılaşma, Anadolu Efes için son derece önemli çünkü Panathinaikos karşısında alacağı galibiyet, seriyi eşitleyip şampiyonluk yolundaki umutlarını artıracak.

Maç Bilgileri:

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Tarih: Yarın, saat 20:30

Yer: Basketbol Gelişim Merkezi