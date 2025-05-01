Giresun'un Doğankent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Arda Zeki Patan (19) ve Mustafa Kabadayı (24) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Doğankent-Kürtün kara yolunun Merkez Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. F.Ö. (31) yönetimindeki 28 ABZ 731 plakalı otomobil ile E.E. (22) idaresindeki 28 ACU 659 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu, E.E.'nin kullandığı otomobilde bulunan Arda Zeki Patan, Mustafa Kabadayı ve A.P. ile sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla Doğankent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Arda Zeki Patan ve Mustafa Kabadayı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. F.Ö., E.E. ve A.P. ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Olay, ilçede büyük üzüntüye yol açarken, trafik güvenliği ile ilgili yeni tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.