Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden İlhan Bozdağ için Hulusi Akar Camisi’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Bozdağ’ın naaşı, Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.
Törene yoğun katılım
Cenaze törenine Bozdağ ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kayseri’den birçok önemli isim katıldı:
-
Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş
-
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
-
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz
-
İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın
-
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan
-
İlçe belediye başkanları, ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan, sanat dünyasından çok sayıda oyuncu ve yönetmen ile vatandaşlar
Mehmet Bozdağ, mezarlıkta taziyeleri kabul etti ve sevenleriyle vedalaştı.