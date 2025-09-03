Duruşmaya 13 tutuklu, 22 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Daha önce gözaltına alınan 35 şüpheliden:
-
13 kişi tutuklanmış,
-
21 kişi yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atma şartıyla adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmış,
-
1 kişi ise emniyetten serbest bırakılmıştı.
Mahkeme, 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar verirken, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıkların adli kontrolleri kaldırıldı. Ancak tutuklu sanıklardan 7’si, başka bir dosya kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklu kalmaya devam edecek.
Duruşma 19 Eylül’e ertelendi
Eksik hususların giderilmesi ve bilirkişi raporunun beklenmesi nedeniyle mahkeme duruşmayı 19 Eylül Cuma gününe erteledi.
İddianame detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 35 şüphelinin:
-
“Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.