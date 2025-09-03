Şimşek, açıklamasında şu detaylara yer verdi:

Ağustos ayında ithalat, geçen aya göre yıllık yüzde 3,9 azaldı .

Aynı dönemde ihracat ise yüzde 0,9 geriledi .

Altın ve enerji hariç ihracat ise yıllık bazda yüzde 1,2 arttı.

Bakan, bu gelişmelerin Türkiye’nin dış dengesi açısından olumlu bir tablo çizdiğini ifade etti:

“Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir, dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor.”

Dış ticaret dengesi ve ekonomi

Şimşek’in açıklaması, Türkiye ekonomisinde dış ticaret açığının düşüş eğilimi gösterdiğine işaret ediyor. Özellikle enerji ve altın hariç ihracattaki artış, ekonominin dışa bağımlılık açısından daha dengeli bir görünüm sergilediğini ortaya koyuyor.

Ağustosta yıllık dış ticaret açığı 87,5 milyar dolara geriledi.



Takvim etkisi ve geçen aylarda öne çekilen talep nedeniyle ağustos ayında ithalat yıllık yüzde 3,9, ihracat yüzde 0,9 azaldı. Altın ve enerji hariç ihracat ise yıllık yüzde 1,2 arttı.



