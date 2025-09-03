Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2023’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim’de ise Van’ın Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunmuştu. Ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma halen sürüyor.

Baro: DNA’ların bulunduğu bölge açıklanmalı

Van Barosu Başkanı Özaraz, soruşturma dosyasının gizlilik kararı nedeniyle kısıtlı erişime açık olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Otopsi raporlarında 2 farklı DNA örneği olduğu görülüyor. İlk aşamada bunların ‘bulaş ihtimali’ olduğu söylendi. Ancak bu ihtimalin ortadan kaldırılması için olay yerinde ve adli süreçte görev alan tüm personelden örnek alınmasını talep ettik. Eğer bulaşma ihtimali yoksa, bu DNA’lar artık şüpheli DNA niteliği taşır.”

Özaraz, en kritik noktanın DNA örneklerinin vücudun hangi bölgelerinde bulunduğu olduğunu vurgulayarak, “Bu raporun detaylı şekilde açıklanması gerekiyor. Çünkü DNA’nın bulunduğu bölge, soruşturma açısından en önemli veri ve delillerden biridir. Bu bilgiye ulaşılamaması, sürecin hızlı ve etkili ilerlemesinin önünde engel teşkil ediyor” dedi.

Soruşturma sürüyor

Adli Tıp’tan gelecek yeni raporun ardından, DNA örneklerinin neden ve nasıl bulunduğuna dair çalışmaların genişletilmesi bekleniyor. Van Barosu’nun da süreci yakından takip ettiği öğrenildi.