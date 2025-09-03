Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Antares AVM’deki McDonald’s şubesinde dikkat çekici bir olay yaşandı. İddiaya göre bir müşteri, sipariş ettiği hamburgerin köftesinin çiğ olduğunu fark etti ve hamburgeri iade etti.

Hamburgeri çiğ çıkan vatandaş, “Hamburger aldım, köftesi resmen çiğdi. Böyle sorumsuzluk olmaz, sağlığımızla oynanıyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

İşletme çalışanlarının ise köftenin tavada pişirildiğini, bu nedenle çiğ kalmış olabileceğini ifade ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili McDonald’s’tan resmi bir açıklama yapılmadı.