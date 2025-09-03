Kaza, sabah saatlerinde İpekyolu Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ABB 964 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
