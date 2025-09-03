Sarı-kırmızılı ekip Galatasaray, Trabzonspor’un 29 yaşındaki kaptanı Uğurcan Çakır’ı transfer etti. Karadeniz ekibine ödenecek garanti bedel 27,5 milyon avro olarak açıklandı. Tecrübeli kaleci, 5 yıllık sözleşme imzalayarak sarı-kırmızılı formayı giymeye başladı.
Uğurcan, bu transferle Victor Osimhen (75 milyon avro) ve Wilfried Singo (yaklaşık 31 milyon avro) ardından Türk futbol tarihinin en pahalı üçüncü transferi konumuna geldi. Ayrıca, Türkiye’de en yüksek bonservis bedeliyle satılan üçüncü oyuncu oldu.
Trabzonspor’daki kariyeri
Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla toplam 292 maça çıktı. Bunların 235’i Süper Lig, 28’i Türkiye Kupası, 2’si TFF Süper Kupa, 8’i UEFA Avrupa Ligi, 2’si UEFA Konferans Ligi ve 2’si UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçlarıydı. Bu maçların 92’sinde kalesini gole kapatan Uğurcan, bordo-mavili takımla Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.
2021-2022 sezonunda Trabzonspor’un 37 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırmasında önemli rol oynayan deneyimli kaleci, Süper Lig dışında da Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’yı kazanarak kulübün müzesine katkı sağladı.
Milli takım performansı
A Milli Takım formasını ilk kez 30 Mayıs 2019’da Yunanistan’a karşı giyen Uğurcan, bugüne kadar 31 kez milli takımda görev aldı.
Galatasaray’ın transfer harcamaları
Galatasaray, son 1 ay içinde transferler için yaklaşık 133 milyon avro harcama yaptı. Napoli’den Victor Osimhen’i 75 milyon avro, Monaco’dan Wilfried Singo’yu yaklaşık 31 milyon avro, ardından Uğurcan Çakır’ı 27,5 milyon avroya kadroya dahil eden sarı-kırmızılılar, Türk futbolunda en yüksek bonservisli transferlerin çoğunu gerçekleştirdi.
Türk futbolunda rekorlar
Uğurcan Çakır, 27,5 milyon avroluk transferiyle Sacha Boey ve Ferdi Kadıoğlu’nun ardından Türkiye’de en yüksek bedelle satılan oyuncular arasında yer aldı. Galatasaray, Türk futbolunda en yüksek bonservisli 11 transferin 6’sına imza atarak listenin zirvesinde bulunuyor.
Açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye'de en yüksek bedelle satılan ilk 10 futbolcu şöyle:
|Futbolcu
|Takımı
|Transfer olduğu takım
|Bedeli (Avro)
|Sacha Boey
|Galatasaray
|Bayern Münih
|30 milyon
|Ferdi Kadıoğlu
|Fenerbahçe
|Brighton
|30 milyon
|Uğurcan Çakır
|Trabzonspor
|Galatasaray
|27,5 milyon
|Cenk Tosun
|Beşiktaş
|Everton
|22 milyon
|Yusuf Akçiçek
|Fenerbahçe
|Al Hilal
|22 milyon
|Gedson Fernandes
|Beşiktaş
|Spartak Moskova
|20,7 milyon
|Arda Güler
|Fenerbahçe
|Real Madrid
|20 milyon
|Kim Min-jae
|Fenerbahçe
|Napoli
|18,050 milyon
|Vedat Muriqi
|Fenerbahçe
|Lazio
|17,5 milyon
|Yusuf Yazıcı
|Trabzonspor
|Lille
|16,5 milyon
Not: Söz konusu bonservis bedellerine bonuslar dahil değildir.T
Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen futbolcular
Açıklanan resmi rakamlara göre Türk futbol tarihinde en fazla bonservis ücreti ödenen 11 futbolcu şöyle:
|Futbolcu
|Eski takımı
|Geldiği kulüp
|Bonservis bedeli (Avro)
|Victor Osimhen
|Napoli
|Galatasaray
|75 milyon
|Wilfried Singo
|Monaco
|Galatasaray
|30 milyon 769 bin 230,77
|Uğurcan Çakır
|Trabzonspor
|Galatasaray
|27,5 milyon
|Kerem Aktürkoğlu
|Benfica
|Fenerbahçe
|22,5 milyon
|Youssef En-Nesyri
|Sevilla
|Fenerbahçe
|19,5 milyon
|Gabriel Sara
|Norwich City
|Galatasaray
|18 milyon
|Mario Jardel
|Porto
|Galatasaray
|17,05 milyon
|Gedson Fernandes
|Benfica
|Beşiktaş
|16 milyon
|Cengiz Ünder
|Olimpik Marsilya
|Fenerbahçe
|15 milyon
|Nicolo Zaniolo
|Roma
|Galatasaray
|15 milyon
|Daniel Guiza
|Mallorca
|Fenerbahçe
|14 milyon
Not: Gedson Fernandes'in bonservisinin ilk %50'si 6 milyon avroya, kalan %50'si ise 10 milyon avroya alınmıştır.
