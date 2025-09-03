Sarı-kırmızılı ekip Galatasaray, Trabzonspor’un 29 yaşındaki kaptanı Uğurcan Çakır’ı transfer etti. Karadeniz ekibine ödenecek garanti bedel 27,5 milyon avro olarak açıklandı. Tecrübeli kaleci, 5 yıllık sözleşme imzalayarak sarı-kırmızılı formayı giymeye başladı.

Uğurcan, bu transferle Victor Osimhen (75 milyon avro) ve Wilfried Singo (yaklaşık 31 milyon avro) ardından Türk futbol tarihinin en pahalı üçüncü transferi konumuna geldi. Ayrıca, Türkiye’de en yüksek bonservis bedeliyle satılan üçüncü oyuncu oldu.

Trabzonspor’daki kariyeri

Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla toplam 292 maça çıktı. Bunların 235’i Süper Lig, 28’i Türkiye Kupası, 2’si TFF Süper Kupa, 8’i UEFA Avrupa Ligi, 2’si UEFA Konferans Ligi ve 2’si UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçlarıydı. Bu maçların 92’sinde kalesini gole kapatan Uğurcan, bordo-mavili takımla Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.

2021-2022 sezonunda Trabzonspor’un 37 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırmasında önemli rol oynayan deneyimli kaleci, Süper Lig dışında da Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’yı kazanarak kulübün müzesine katkı sağladı.

Milli takım performansı

A Milli Takım formasını ilk kez 30 Mayıs 2019’da Yunanistan’a karşı giyen Uğurcan, bugüne kadar 31 kez milli takımda görev aldı.

Galatasaray’ın transfer harcamaları

Galatasaray, son 1 ay içinde transferler için yaklaşık 133 milyon avro harcama yaptı. Napoli’den Victor Osimhen’i 75 milyon avro, Monaco’dan Wilfried Singo’yu yaklaşık 31 milyon avro, ardından Uğurcan Çakır’ı 27,5 milyon avroya kadroya dahil eden sarı-kırmızılılar, Türk futbolunda en yüksek bonservisli transferlerin çoğunu gerçekleştirdi.

Türk futbolunda rekorlar

Uğurcan Çakır, 27,5 milyon avroluk transferiyle Sacha Boey ve Ferdi Kadıoğlu’nun ardından Türkiye’de en yüksek bedelle satılan oyuncular arasında yer aldı. Galatasaray, Türk futbolunda en yüksek bonservisli 11 transferin 6’sına imza atarak listenin zirvesinde bulunuyor.

Açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye'de en yüksek bedelle satılan ilk 10 futbolcu şöyle:

Futbolcu Takımı Transfer olduğu takım Bedeli (Avro) Sacha Boey Galatasaray Bayern Münih 30 milyon Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Brighton 30 milyon Uğurcan Çakır Trabzonspor Galatasaray 27,5 milyon Cenk Tosun Beşiktaş Everton 22 milyon Yusuf Akçiçek Fenerbahçe Al Hilal 22 milyon Gedson Fernandes Beşiktaş Spartak Moskova 20,7 milyon Arda Güler Fenerbahçe Real Madrid 20 milyon Kim Min-jae Fenerbahçe Napoli 18,050 milyon Vedat Muriqi Fenerbahçe Lazio 17,5 milyon Yusuf Yazıcı Trabzonspor Lille 16,5 milyon

Not: Söz konusu bonservis bedellerine bonuslar dahil değildir.T

Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen futbolcular

Açıklanan resmi rakamlara göre Türk futbol tarihinde en fazla bonservis ücreti ödenen 11 futbolcu şöyle:

Futbolcu Eski takımı Geldiği kulüp Bonservis bedeli (Avro) Victor Osimhen Napoli Galatasaray 75 milyon Wilfried Singo Monaco Galatasaray 30 milyon 769 bin 230,77 Uğurcan Çakır Trabzonspor Galatasaray 27,5 milyon Kerem Aktürkoğlu Benfica Fenerbahçe 22,5 milyon Youssef En-Nesyri Sevilla Fenerbahçe 19,5 milyon Gabriel Sara Norwich City Galatasaray 18 milyon Mario Jardel Porto Galatasaray 17,05 milyon Gedson Fernandes Benfica Beşiktaş 16 milyon Cengiz Ünder Olimpik Marsilya Fenerbahçe 15 milyon Nicolo Zaniolo Roma Galatasaray 15 milyon Daniel Guiza Mallorca Fenerbahçe 14 milyon

Not: Gedson Fernandes'in bonservisinin ilk %50'si 6 milyon avroya, kalan %50'si ise 10 milyon avroya alınmıştır.

Muhabir: Can Öcal