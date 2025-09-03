Namlı, Mosso’nun konserine yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu? Kadınlar bugün toplumda kıyafetleri yüzünden yargılanıyorlar. Kıyafetleri yüzünden giyim kuşamları yüzünden kendilerine yapılan cinsel saldırılar meşrulaştırıyorlar” dedi.

Namlı ayrıca, konsere gelen başörtülü genç kızları da hedef alarak, “Ben o gün akşam o gün onu görünce karnım cız etti ya biz ne olmuşuz dedim ben neyiz gibi dedim” sözlerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından şarkıcı Melek Mosso sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Mosso, şu ifadeleri kullandı:

“Hangi partiden olursa olsun bir millet temsilcisinin ihtiyatsız bir şekilde ve halkı bölücü bir üslupla ağzından dökülen sözleri hayretle dinledim. Söylediklerinde iki doğru vardı onlar için teşekkür ediyorum.

Birincisi Kastamonu uzun yıllardır hiç böyle bir kalabalıkla, laik, demokrat bir şekilde eğlenememiş. İkincisi sahnemizin önü başı açık, kapalı, genci ve yaşlısıyla şarkılarımı hep bir ağızdan söyleyen muhteşem Kastamonu halkıyla doluydu. Orada olan herkese çok çok teşekkür ederim.

Beyefendinin gafleti bence Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin, şapka ve kıyafet devriminin 100. yılını kutladığımız bir şenlikte bunu söylemesidir. Ben çok keyif aldım konserden, eminim Kastamonu halkı da çok eğlendi. Yine çağırın yine geleceğim. Ve çağdaş bir Türk kadını olarak yine canımın istediğini giyeceğim. Çok sevgiler"

