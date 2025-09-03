6 Mart 2000’de Richmond, Virginia’da doğan 2,08 metre boyundaki Bacot, 2019-2024 yılları arasında North Carolina Üniversitesi formasıyla 169 maça çıktı. Kolej kariyerinde ortalama 13,9 sayı, 10,1 ribaund, 1,5 blok ve 1,3 asist ile oynayan Bacot, North Carolina tarihinin ribaund ve double-double lideri oldu.

G-League ve NBA deneyimi

2024-25 sezonunu G-League ekiplerinden Memphis Hustle’da geçiren Bacot, 50 maçta 16,8 sayı, 9,5 ribaund ve 2,2 asist ortalamaları yakaladı. Santa Cruz Warriors karşısında 34 sayı – 25 ribaundluk performansıyla takım tarihine geçti ve şubat ayında ‘Haftanın Oyuncusu’ seçildi.

Son olarak, Memphis’in NBA Yaz Ligi kadrosunda yer alan Bacot, 6 maçta 8,3 sayı ve 5,5 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Fenerbahçe’den resmi açıklama

Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı paylaşımda:

“Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Armando Bacot’a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz.”