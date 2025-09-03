Bakan Kacır paylaşımında, roketlerin fırlatılma anlarını paylaştı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sinop’taki açıklamasına gönderme yaptı:

“TEKNOFEST roketleri yine göklerde. Şimdi de, ‘çekirgeler ürküyor’ diyen çıkmaz inşallah.”

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen roket yarışmaları, genç mühendis ve teknoloji meraklılarının hünerlerini sergilediği önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

TEKNOFEST ile teknoloji ve havacılık

Her yıl düzenlenen TEKNOFEST, havacılık, uzay ve teknoloji alanındaki genç yetenekleri desteklemeyi ve inovasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor. Roket yarışmaları da festivalin en ilgi çeken etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.