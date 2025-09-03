VAN’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Adli Tıp raporunda tespit edilen 2 farklı DNA örneğinin kaynağı araştırılırken, Van Barosu Başkanı Avukat Sinan Özaraz kritik açıklamalarda bulundu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan adli soruşturma sürerken, dosyada gizlilik kararı bulunuyor.

Soruşturmayı başından bu yana takip ettiklerini belirten Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, otopsi raporunda yer alan 2 DNA örneğine dikkat çekerek, “Bu DNA’lar vücudun hangi bölgelerinde tespit edildi? Bunun bir rapor haline getirilmesi gerekiyor. Çünkü DNA’ların bulunduğu bölge, bizler ve dosya açısından en önemli veri ve delillerden biridir” dedi.

Özaraz, ilk etapta DNA örneklerinin olası bulaş ihtimaliyle açıklandığını ancak bu ihtimalin ortadan kalktığını vurgulayarak, “Bulaş ihtimalinin ortadan kaldırılması için olay yerinde ve adli süreçlerde görev alan tüm personelden örnek alınmasını talep etmiştik. Bu çalışmalar yapıldı ancak biz kısıtlama kararı nedeniyle dosyaya tam anlamıyla ulaşamıyoruz. Artık bu DNA’lar şüpheli DNA’lardır” ifadelerini kullandı.

Adli Tıp’tan gelecek yeni raporun kritik önem taşıdığını belirten Özaraz, soruşturmanın hızlı ve etkili şekilde yürütülmesi için DNA’ların hangi bölgelerde bulunduğuna dair bilginin netleşmesi gerektiğini söyledi.