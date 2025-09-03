Kanal D ekranlarında ilk sezonuyla reytinglerde büyük başarı yakalayan ve çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri haline gelen Eşref Rüya dizisinin ikinci sezon çekimleri hız kesmeden devam ediyor.

Başrollerinde Demet Özdemir’in yer aldığı ve Taner Rumeli’nin canlandırdığı karakterle Nisan’ın hayatının değişeceği dizide sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Tims&B imzalı dizide “Afra” karakterine hayat veren genç oyuncu Ebrar Karabakan, kulislerden gelen bilgilere göre yeni sezonda projeye veda edecek.

Karabakan’ın ayrılığının dizinin ikinci sezonunun ilk bölümlerinde gerçekleşeceği konuşuluyor. Güzelliği ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncunun ayrılığı, izleyicilerde şimdiden merak uyandırdı.