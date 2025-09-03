Açıklamada, belediye başkanlarının tutuklanması, belediyelere kayyum atanması ve muhalif kurumların anti-demokratik kararlarla susturulmasının hukuk dışı olduğu vurgulandı.

Son olarak CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetim kurulu üyelerinin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir kararıyla görevden uzaklaştırılması ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması hatırlatıldı.

Barolar, bu kararın Anayasa’ya, hukuka ve demokratik hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin Anayasasının, hukukun, demokrasinin, en temel hak ve özgürlüklerin egemen olduğu bir ülkeye dönüşme mücadelesi tüm baskılara karşı sürecektir. Hukuka ve adalete olan güven duygusunu yerle bir edecek haksız kararlardan bir an önce dönülmelidir. Ancak bu şekilde demokrasi yeniden inşa edilebilir.”

Türkiye’nin dört bir yanından Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Antalya ve daha birçok ilin barosu imza vererek bildiriyi destekledi.

Barolar, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı için mücadele edeceklerini, siyasi baskılar karşısında geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Hukukun, her nevi muhalif sese karşı aparat olarak kullanıldığı bir süreci yaşamaktayız. Bugün halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları tutuklanmakta, birçok belediye kayyumlarla idare edilmekte, siyaseten ters düşülen her kurum ve kuruluş anti-demokratik ve hukuk dışı… pic.twitter.com/q9JLGktlWK — Ankara Barosu (@ankarabarosu) September 3, 2025