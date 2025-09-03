Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 'Şehit İbrahim Birol 12 Operasyonu'nda 5'i hükümlü 22 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları bilgisi alınan kişileri 3 ay teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekipler, 30 adrese 90 ekip ve 280 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından 1 yıl 8 ay ila 24 yıl 2 ay 11 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü ile 17 şüpheli yakalandı.

Dedektör köpek Eta'nın da katıldığı aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca, tüfek ve 61 fişek ele geçirildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheliden 8'i ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.