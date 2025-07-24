61 AV 437 plakalı kamyonetin sürücüsü 20 yaşındaki Gökdeniz Kütük, fındık bahçesinde ot biçme işlemi için işçileri taşırken, köy yolunda aracı kontrolünü kaybetti. Kamyonet taklalar atarak yamaçtaki bir fındık bahçesinde durdu. Kazada Orhan Tomak hayatını kaybederken, sürücü Gökdeniz Kütük ve işçiler Kerim Yılmaz (20), Yusuf Aydın (61), İbrahim Karakoç (19), Emre Kütük (18), Onur Karakoç (26), Samet Karakoç (17), Yavuz Can (21) ve Oğuz Kaya (25) yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tirebolu ve Görele Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altındaki yaralılardan Kerim Yılmaz ve Yusuf Aydın’ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İnceleme Başlatıldı

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kazanın sebebi ve detayları araştırılıyor.