2008 yılında görevine başlayan ve 17. yılını dolduran İtalyan başantrenör, VakıfBank’ın tarihindeki 40 kupanın 29’una imzasını attı ve kulübün ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarında büyük rol oynadı.

Guidetti, bu başarılarına, 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali ile bir yenisini eklemeyi hedefliyor. VakıfBank, Dörtlü Final'de Savino Del Bene, Numia Vero Volley ve A. Carraro Imoco ile mücadele edecek.

VakıfBank ve Guidetti'nin Tarihi Başarıları

VakıfBank, 29 kupa şampiyonluğunun yanı sıra 4 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 6 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla, dünya voleybolunun zirvesindeki takımlardan biri oldu. Giovanni Guidetti, bu şampiyonluklar ile FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ve CEV Şampiyonlar Ligi’nde en çok şampiyonluk kazanan başantrenör olma unvanını taşıyor.

Sarı-siyahlı ekip, ayrıca Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na 3 kez girmeyi başardı. 2012-2014 yılları arasında tam 73 maç üst üste kazanarak ilk rekorunu kıran VakıfBank, daha sonra FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla diğer iki rekoru elde etti.

VakıfBank'ın Genç Yeteneklere Katkısı

Giovanni Guidetti ve VakıfBank’ın Türk voleyboluna önemli katkıları arasında genç yeteneklerin gelişimi de bulunuyor. Kulübün altyapısından yetişen oyuncular, A Takım’ına dahil olarak büyük başarılar elde etti. Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay ve Sıla Çalışkan gibi isimler, sarı-siyahlı formayla büyük adımlar atarak, ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza attı.

Yarının Sultanları Projesi

Guidetti, kız çocuklarının voleybol ile tanışması ve sporu sevmeleri için 2018 yılında başlattığı “Yarının Sultanları” projesi ile de büyük bir fark yaratıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki kız çocuklarına voleybolu sevdiren proje, VakıfBank’ın Banu Can Schürmann ve Levent Özvarnalı gibi isimlerinin de desteğiyle devam ediyor. Bu proje, Guidetti'nin Türk voleybolunun gelişimine olan katkılarının önemli bir parçası haline geldi.

VakıfBank'ta 30. Kupa Heyecanı

Giovanni Guidetti, VakıfBank ile 30. kupasını kazanmak için son bir adım daha atmaya hazırlanıyor. CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, 2023 yılı için Guidetti’nin ve takımının yeni bir tarihi başarıya imza atacağı organizasyon olarak ön plana çıkıyor. Takım, bu mücadele ile uluslararası alandaki en prestijli kupalardan birini daha müzesine eklemeyi hedefliyor.