Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyunu ile devam etti. Son bölümde ise taktik çalışmalar yaparak İstanbul’daki maça yönelik son hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın İstanbul’a giderek burada yapacağı antrenmanla Galatasaray karşısındaki hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan, Türkiye Hentbol Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında Sivas’ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Hentbol Yarı Final Müsabakaları için Kilis Elbeyli Ortaokulu öğrencileri de Sivasspor’u ziyaret etti. Öğrenciler, futbolcularla tanışarak sohbet etme imkanı buldu ve fotoğraf çektirdi.

Sivasspor ile Galatasaray, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00’da Rams Park’ta karşı karşıya gelecek.