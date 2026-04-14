Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Cem Öcal yaşamını yitirdi. Sanatçının ölüm haberini müzisyen Kenan Doğulu sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu.

Doğulu, birlikte uzun yıllar sahne aldıkları Öcal için, dostluklarına ve sahnede paylaştıkları anılara vurgu yaparak büyük bir kayıp yaşadıklarını ifade etti. Paylaşımında, Öcal’ın yalnızca bir müzisyen değil, aynı zamanda iyi ve kötü günlerde yan yana oldukları yakın bir dost olduğunu dile getirdi.

Cem Öcal’ın bir süredir böbrek yetmezliği ve gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Kemoterapi sürecinde yaşam mücadelesi veren sanatçının, bu süreçte hayatını kaybettiği belirtildi. Evinde cansız bedenine ulaşılan Öcal’ın vefatı, sanat camiasında derin üzüntü yarattı.

Müzik kariyeri boyunca sahne performanslarıyla tanınan Öcal, aynı zamanda bir dönem Özlem Tekin ile yaptığı evlilikle de gündeme gelmişti.

Sanatçının cenaze törenine ilişkin detayların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.