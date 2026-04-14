“Dünyanın kayısı başkenti” olarak bilinen Malatya’da üreticiler, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte zirai dona karşı alarma geçti. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle kayısı bahçelerinde yoğun bir mesai yürütülüyor.

Gece saatlerinde sıcaklığın en düşük seviyelere inmesiyle birlikte üreticiler, bahçelerinde saman balyaları yakarak ağaçları korumaya çalışıyor. Bunun yanı sıra suyla sisleme ve rüzgar türbini gibi modern yöntemler de kullanılarak donun etkisi azaltılmaya çalışılıyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayının yarattığı kayıplar nedeniyle bu sezon daha temkinli hareket eden üreticiler, emeklerinin karşılığını alabilmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Kayısı ağaçlarında çiçeklenme öncesi dönem olan tomurcuklanma evresinin başlamasıyla riskin daha da arttığı ifade ediliyor.

“Üreticilerimiz tedirgin”

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Şevket Fidan, 2025 yılında yaşanan don felaketinin etkilerinin halen hissedildiğini belirterek, üreticilerin bu yıl daha dikkatli davrandığını söyledi.

Fidan, sahada görevli ekiplerin sürekli üreticilerle iletişim halinde olduğunu belirterek, “Şu ana kadar il genelinde ciddi bir don olayı yaşanmadı ancak meteorolojik veriler yakından takip ediliyor. Her an dolu, aşırı yağış ya da don riskiyle karşılaşabiliriz. Bu nedenle hazırlıklı olunmalı” dedi.

Donla mücadelede farklı yöntemler önerdiklerini ifade eden Fidan, kontrollü ateş yakma, suyla sisleme ve rüzgar türbini kullanımının en etkili yöntemler arasında yer aldığını kaydetti. Özellikle rüzgar türbinlerinin geniş alanlarda sıcaklığı ciddi oranda artırabildiğini vurgulayan Fidan, maliyetine rağmen imkanı olan üreticilere bu yöntemi tavsiye etti.

Dumanlama yönteminin ise tek başına yeterli olmayacağını dile getiren Fidan, bu uygulamanın toplu şekilde yapılması halinde daha etkili olabileceğini sözlerine ekledi.