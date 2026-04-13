Delikanlı dizisi bu akşam Show TV ekranlarında 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, kadroya dikkat çeken bir isim dahil oldu.

Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün yönetmenliğini üstlendiği, OGM Pictures imzalı dizinin oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Fırat Tanış katıldı.

Miran Karakteriyle Hikâyeye Dahil Olacak

Edinilen bilgilere göre Fırat Tanış, dizinin 3. bölümünden itibaren hikâyede yer alacak. Tanış, “Miran” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Miran karakterinin, Yusuf’un (Mert Ramazan Demir) akıl hocası ve Sarp’ın (Salih Bademci) geçmişten gelen düşmanı olarak hikâyede önemli bir rol üstleneceği belirtiliyor.

Dizide yeni karakterin gelişiyle birlikte olay örgüsünde dengelerin değişmesi bekleniyor.