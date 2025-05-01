Dünyanın önde gelen golfçülerini Antalya Belek’te bir araya getirecek Turkish Airlines Open 2025, 8-11 Mayıs tarihleri arasında Regnum Carya, Carya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek.

Geçmiş yıllarda büyük ilgi gören organizasyon, 2016, 2017 ve 2018’deki başarılı etkinliklerin ardından yeniden Regnum Carya Golf Kulübü’ne dönüş yapıyor. Turnuva, DP World Tour (DP Dünya Turu) kapsamında düzenlenecek ve Avrupa kıtasındaki sezonun ilk golf turnuvası olma özelliği taşıyacak.

Toplam 2 milyon 750 bin dolar ödül havuzu ile dikkat çeken Turkish Airlines Open 2025'e, 156 profesyonel golfçü katılacak. Katılımcılar arasında, 2025 Avrupa Ryder Cup kaptanı Luke Donald, 2018 Turkish Airlines Open ikincisi Haotong Li, eski Ryder Cup yıldızı ve 2017 Turkish Airlines Open üçüncüsü Nicolas Colsaerts, 2019 Turkish Airlines Challenge şampiyonu Connor Syme ile 2013 yılında turnuvada ikincilik elde eden Jamie Donaldson gibi dünyaca ünlü isimler bulunuyor.

Bu yıl 8. kez düzenlenecek turnuvada, Türkiye’yi temsil edecek üç profesyonel sporcu da yer alacak. Ediz Kemaloğlu, Taner Yamaç ve Leon Açıkalın wild card ile turnuvada mücadele edecek. Ayrıca iki Türk amatör sporcu, İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli de organizasyonda yer alacak.

Antalya’da golf turizmini canlandırması beklenen Turkish Airlines Open 2025, hem spor hem de turizm açısından büyük bir heyecan yaratıyor.