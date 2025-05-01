Akdeniz Üniversitesi’nden (AÜ) Doç. Dr. Gönül Tuğrul İçemer, Antalya Körfezi’nde hem büyük tonajlı yük gemilerinden hem de günübirlik gezi teknelerine kadar tüm deniz araçlarının motorları çalışırken ortaya çıkan sintine suyu atıklarınınciddi çevre kirliliğine neden olduğunu ve bu kirliliğin 3 kat artış gösterdiğini açıkladı.

Pandemi süreci ve sonrasında yapılan ölçümlerde, Antalya’nın özellikle Phaselis gibi popüler bölgelerinde deniz suyundaki kirlilik oranının, yasal sınır olan 0,5 miligram/litre değerini aşarak 1,5 miligram/litre seviyelerine çıktığı belirlendi. Bu seviyedeki kirli suyun, hem denize giren tatilciler hem de teknelerde görev yapan çalışanlar için kanser riski de dahil olmak üzere ciddi sağlık tehditleri oluşturabileceği kaydedildi.

AÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gönül Tuğrul İçemer, Antalya Körfezi'nde sintine kirliliğinin arttığını belirterek şunları söyledi:

“Bu, gerek büyük tonajlı gemiler, yük gemileri olabilir, gerekse günübirlik tekneler, motor yatlar olabilir. Bunların motorlarının çalışması süresince ürettiği bir atık var. Buna sintine atığı diyoruz. Sintine atığını daha çok pandemi döneminde ölçtük. Phaselis'te ve başka noktalarda da ölçüm yaptık. Yoğun tekne aktivitelerinin olduğu alanlarda yaptığımız ölçümlerde, sınır değer 0,5 miligram/litre iken bizim ölçtüğümüz yerlerde 1,5 miligram/litrenin üzerinde değerler bulduk. Yani 3 katı oranında yağlanmaya neden olabilir."

Sintine Suyu Kanser Riskini Artırıyor

Kirli sintine sularının sağlık açısından taşıdığı risklere dikkat çeken Doç. Dr. İçemer, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunun ciddi zararları var. Bir sağlık riski oluşuyor. Kanser olma riski oluşuyor. Özellikle hem denize girenlerde hem gemilerde çalışanlar için cilt yoluyla ve yutma yoluyla elde edilen kirleticileri hesapladık. Bu tür konsantrasyonlarda sağlık riski olduğunu ortaya çıkardık. Bu da uluslararası sınır değerlerle hesaplanan sonuçlarımız."

Küçük Tekneler İçin Denetim Şart

Denetimsiz günübirlik teknelerin de kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Gönül Tuğrul İçemer, şunları söyledi:

“Bakanlığımızın ne kadar sintine suyu topladığı önemli. Bunu paylaşması önemli. Mutlak şekilde sintine suyunun kontrol altına alınması gerekiyor. Büyük tonajlı gemilerde istediğimiz bir sistem var. Deniz trafik kontrolü dediğimiz uluslararası bir sistem. Bu sistemle büyük tonajlı gemiler kontrol edilebiliyor, nereden yola çıktığı, ne kadar yol katettiği ve bu yol üzerinde ne kadar sintine suyu oluştuğu takip edilebiliyor.

Ancak küçük teknelerde, günübirlik teknelerde böyle bir kontrol yok. Bu teknelerin de kontrol altına alınması gerekiyor. Uzaktan izleme sistemlerinin belki monte edilmesi lazım. Gemilerin sintine tartışmalarının özellikle kayıt altına alınması ve bu şekilde verilen miktarların kontrol edilmesi gerekiyor."