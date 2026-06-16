Türk müzisyen Su Yavuz, ödül töreninin açılış performansını da gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı. Tamamı kendi düzenlemelerinden oluşan performansında iki ayrı piyano ile sahne alan sanatçı, aynı zamanda vokal yorumuyla da dikkat çekti. Grammy ödüllü sanatçı Victoria Monet'in de katıldığı etkinlik kapsamında sahne alan Su Yavuz, uluslararası müzik çevrelerinde adından söz ettiren genç yetenekler arasında yerini güçlendirdi.

30 MİLYONU AŞKIN DİNLENME

Yavuz, müzik eğitimine 10 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. Eğitimini Berklee College of Music'te sürdüren genç sanatçı; caz, R&B, neo-soul, hip-hop, funk, fusion, pop ve klasik müzik gibi farklı türlerde çalışmalar yürütüyor. Dijital platformlarda paylaştığı performanslarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Su Yavuz'un çalışmaları, bugüne kadar 30 milyonu aşkın izlenme elde etti. Sanatçının performansları; Lenny Kravitz, Questlove, David Foster, Jon Batiste, Rick Beato, Robert Glasper, Randy Jackson ve Anderson Paak gibi uluslararası müzik dünyasının önemli isimlerinin de dikkatini çekti.

TÜRKİYE'DEKİ İLK KONSER ANTALYA'DA

Yavuz, Berklee College of Music'te birlikte çalıştığı müzisyenler Chase Behar ve Angel L. Ruiz ile kurduğu SU Trio projesi ile 18 Haziran'da 9'uncu Antalya Akra Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek Akra Genç Caz konserinde Türkiye'de ilk kez sahne alacak.