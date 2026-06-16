İş dünyasında yapay zeka kullanımı hızla yaygınlaşırken, asıl ayrışma artık teknolojinin “kullanılıp kullanılmadığı” değil, “ne ölçüde ve hangi kaynaklarla kullanıldığı” üzerinden yaşanıyor.

Uluslararası raporlara göre şirketler arasında yapay zeka harcamalarında büyük bir uçurum oluşmuş durumda. ABD merkezli kurumsal harcama analiz platformu Ramp verileri, en üst yüzde 1’lik şirket grubunun çalışan başına aylık yaklaşık 7.450 dolar yapay zeka harcaması yaptığını ortaya koyuyor. En üst yüzde 10’luk dilimde bu rakam 611 dolara düşerken, medyan şirketlerde ise yalnızca 11,38 dolar seviyesinde kalıyor.

Bu tablo, yapay zekanın artık standart bir dijital araç olmaktan çıkıp şirketlerin finansal gücüne ve stratejik önceliklerine göre şekillenen bir rekabet unsuruna dönüştüğünü gösteriyor.

Şirketler arasındaki farklılık yalnızca bütçeyle sınırlı değil. Bazı firmalar çalışanlarına çoklu yapay zeka modelleri, kodlama ajanları ve API tabanlı gelişmiş sistemler sunarken, birçok şirket yalnızca temel aboneliklerle yetiniyor. Veri güvenliği, telif hakları ve mevzuat riskleri ise kullanımın sınırlandırılmasında önemli rol oynuyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD tarafından yayımlanan araştırmalar, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yapay zeka benimsemesinde de benzer bir tabloya işaret ediyor. KOBİ’lerin önemli bir kısmı bu teknolojiyi kullanırken, kullanmayan şirketlerde en büyük engeller arasında uyumluluk sorunları, hukuki endişeler ve teknik beceri eksikliği yer alıyor.

Ayrıca üretken yapay zeka kullanan işletmelerin çok azının çalışanlara yönelik resmi kullanım yönergesi oluşturduğu görülüyor. Bu durum, “gölge yapay zeka” olarak adlandırılan kontrolsüz kullanım riskini artırıyor. Çalışanların kurumsal onay olmadan yapay zeka araçlarını kullanması, veri güvenliği ve yanlış bilgi risklerini beraberinde getiriyor.

Danışmanlık şirketi McKinsey & Company tarafından hazırlanan raporlar da şirketlerin yapay zeka yatırımlarını artırdığını ancak çalışanların bu dönüşüm için daha fazla eğitim ve yönlendirmeye ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor. Çalışanların büyük kısmı, kurumların tahmin ettiğinden daha hızlı şekilde bu araçları kullanmaya başlıyor.

Uzmanlara göre yapay zeka dönüşümü yalnızca şirketler arasında değil, aynı şirket içindeki çalışanlar arasında da yeni bir eşitsizlik yaratıyor. Yapay zekaya erişimi olan ve eğitim alan çalışanlar verimlilik avantajı elde ederken, diğerleri bu dönüşümün gerisinde kalabiliyor.

Sonuç olarak yapay zeka, iş dünyasında sadece bir teknoloji yatırımı değil; aynı zamanda bütçe, eğitim, yönetişim ve rekabet eşitliği meselesi haline gelmiş durumda.