Avrupa Birliği (AB), milyonlarca yolcunun seyahat alışkanlıklarını değiştirecek yeni bir düzenleme üzerinde uzlaştı. Uzun süredir tartışılan yolcu hakları paketi, özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin uyguladığı birçok ek ücreti ortadan kaldırıyor.

Ücretsiz Kabin Bagajı: Yolcular artık biletlerine ek ücret ödemeden bir kişisel eşya (sırt çantası vb.) ve standart ölçülerde bir kabin bagajını uçakta yanlarına alabilecek.

Ailelere Koltuk Kolaylığı: Çocukların ebeveynlerinden ayrı yerlere oturtulması dönemi bitiyor. Hava yolları, çocukların refakatçileriyle yan yana oturması için artık "koltuk seçimi" adı altında ek ücret isteyemeyecek.

Rötar Tazminatı Aynen Devam: Şirketlerin süreyi uzatma taleplerine rağmen, 3 saati aşan gecikmelerde yolcuların 250 ila 600 avro arasında tazminat alma hakkı korundu.

Gizli Maliyetlere Son: Bagaj, koltuk ve ek hizmet bedelleri bilet satın alma ekranında en başta net şekilde gösterilecek. Sürpriz ödemeler tarih olacak.

Bilet fiyatları etkilenecek mi? Sektör temsilcileri kararı tüketici lehine büyük bir adım olarak görse de, bazı hava yolu şirketleri bu durumun operasyonel maliyetleri artıracağını ve kaybı telafi etmek için taban bilet fiyatlarına zam yapabileceğini belirtiyor. Yeni kurallar, önümüzdeki süreçte kademeli olarak hayata geçirilecek.