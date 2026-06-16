Yavuz Selim Ortaokulu görme engelli müzik öğretmeni Ahizer Özbek’in şefliğinde sahne alan koro, “Kültürümüzden Aldığımız İlhamla Birlikte Söylüyor, Birlikte Büyüyoruz” sloganı ve “Telden Dile Türküler” temasıyla izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı.

Etkinlikte Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği repertuvarından seçilen eserler, solo ve koro performanslarıyla seslendirildi. Dinletide duygusal ve coşkulu anlar bir arada yaşanırken, izleyiciler performansları alkışlarla destekledi.

Programın dikkat çeken anlarından biri, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır’ın sahneye çıkarak “Mektebin Bacaları” türküsünü seslendirmesi oldu. Bakır’ın performansı salondan büyük beğeni topladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl da sahne alarak “Ey Erenler Akıl Fikir Eyleyin” türküsünü seslendirdi ve programa renk kattı.

Müzik dolu gecede halay potpurileriyle coşku daha da artarken, konser izleyicilerin yoğun alkışlarıyla sona erdi.

Etkinlik sonrası Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, koro şefi Ahizer Özbek ile koro üyelerini tebrik ederek çiçek takdim etti.

Konser; siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, daire müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.