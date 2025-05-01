10 ilden toplam 160 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın başlama vuruşunu Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptı. Müsabakalara Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinden sporcular katılıyor.

Açılış programına Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'nın yanı sıra, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Uğur Duyar, KYK Yurt Hizmetleri Müdürü Zülküf Koçinkağ, antrenörler, hakemler ve sporcular da katıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta, organizasyonun önemine değinerek, "Bu şampiyonada kazanmak kadar dostluk, kardeşlik ve barışı da önemseyerek centilmence mücadele etmenizi bekliyorum," dedi.

YURTLİG Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları, 16 maçlık bir programla, 4-5 gün sürecek. Toplamda 12 eleme maçı, 2 yarı final, 2 üçüncülük maçı ve final maçı oynanacak. Vali Usta, şampiyon olan takımın Doğu Anadolu’yu en güzel şekilde temsil edeceğini belirterek, turnuvanın hayırlı ve başarılı geçmesini diledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen bu büyük organizasyon, sporcuların birbirleriyle tanışması, yeni dostluklar kurması ve sporun ruhuna uygun bir şekilde centilmence mücadele etmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Şampiyonanın kazananları, bölgeyi ve illerini en iyi şekilde temsil etme şansı elde edecek.