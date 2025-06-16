Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yeniler bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 01.04’te kaydedildi. Rasathane verilerine göre, sarsıntının yerin 4.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre deprem kısa süreli paniğe neden olurken, can ya da mal kaybına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Simav ve çevresinde zaman zaman benzer büyüklükte depremlerin yaşandığı biliniyor. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların bölgede aktif fay hatlarının varlığına işaret ettiğini belirtiyor.