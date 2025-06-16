Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

" Sosyal medyada paylaşılan, "Bolu’da 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesinden sorumlu olan kişi sadece 1 yıl hapis ve para cezası aldı." şeklindeki iddialar dezenformasyon ürünüdür. Bolu'da bir parkta çocuklar arasında çıkan kavgada, 13 yaşındaki S.Ş.'nin yumruk atması sonucu 15 yaşındaki A.Ö.T. baygınlık geçirmiş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.

12 Haziran'da yaşanan olayla ilgili Bolu Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir tahkikat yürütmüş; bu kapsamda gözaltına alınan 13 yaşındaki S.Ş. tutuklanırken 14 yaşındaki E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. S.Ş., ‘Nitelikli Kasten Öldürme’ suçundan halen tutuklu olup soruşturma devam etmektedir ve olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi henüz tamamlanmamıştır.

Dolayısıyla "şüphelinin 1 yıl ceza aldığı" iddiası, adli yargı sürecini itibarsızlaştırmaya ve adil yargılamayı etkilemeye dönük maksatlı olarak yürütülen bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür. Halkı yanıltma ve kamu barışını bozma saikiyle gerçeğe aykırı bilgilerin paylaşılması TCK 217/A uyarınca suçtur."

Sosyal medyada paylaşılan, "Bolu’da 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesinden sorumlu olan kişi sadece 1 yıl hapis ve para cezası aldı." şeklindeki iddialar dezenformasyon ürünüdür.



Bolu'da bir parkta çocuklar arasında çıkan kavgada, 13 yaşındaki S.Ş.'nin yumruk atması… pic.twitter.com/tanxU8bdn3 — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 15, 2025