CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında Kartal’da düzenlenen TÜRK-İŞ mitingine katıldı. Burada yaptığı açıklamalarda iktidarın Taksim Meydanı’na yönelik yaklaşımını eleştiren Özel, "Bugün Türkiye’de Taksim’e bakınca iktidarın öz güvensizliği görülüyor. Güçlü iktidarlar meydanları yasaklamazlar" dedi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile birlikte sahneye çıkan Özel, emekçileri selamladı ve karanfil attı. Taksim’in sembolik önemine değinen Özel, “Bu işin temel hedefi Taksim olmalıdır. Önümüzdeki yıllarda talep ortaklaşmalı, hedef tekleşmeli” dedi.

“TAKSİM ALINMALI”

Taksim’i "baskıcı rejimin elinden geri alınması gereken bir alan" olarak tanımlayan Özel, meydanların özgür olduğu bir ülkede demokrasiden söz edilebileceğini ifade etti. “Bunların dizleri titriyor, o yüzden hırslarını boş meydanlardan alıyorlar” sözleriyle iktidarı eleştirdi.

Kartal’daki açıklamalarının ardından Kadıköy’deki DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’un çağrısıyla düzenlenen kutlamalara geçeceklerini belirten Özel, milletvekillerinin de Taksim çevresinde bulunan gençlerin yürüyüşüne eşlik ettiğini söyledi. “Onlara kötü muamele yapılmamasını, gözaltılara engel olmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.