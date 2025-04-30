Partisinin grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi hedef aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, partisini ahtapot gibi saran "rüşvetçileri, arsızları, sahtekarları" demokrasi kahramanı ilan etmekle suçlayan Erdoğan, "Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li telef olup gidecek" dedi. Erdoğan ayrıca partisine bir "seçim" mesajı da verdi.

ÖNCE UYARIDA BULUNDU

Grup toplantısının başında önce AKP Teşkilatına seslenen Erdoğan "Kabahati asla millette aramayacağız, kendimize soracağız. Neyi yarım yamalak yaptığımıza odaklanacağız. Yeniden milletimize yönelip milletimiz ile daha güçlü kucaklaşıp yek vücut olacağız. Aksi takdirde mum gibi eriyip giden partilerden birine dönüşürüz. 15 yıl önce 2023 vizyonu dedik ve bu hedefe ulaştık. Şimdi de 2053 diyoruz" dedi.

“HESAP SORULACAK”

İBB'ye yönelik soruşturmaların ikinci dalgasına dair de konuşan Erdoğan, "Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekarlığın partisi pırtısı kimliği olmaz. İster İstanbul'da ister başka yerde olsun ortada bir deli dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Bu milletin hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Her kim haramilik yapıyorsa, kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL KİME MEYDAN OKUYOR”

CHP’ye ağır eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi “Sayın Özel, aklına her estiğinde kendince bize meydan okuyor. İnsan önce bir aynaya bakar. Kendini bir ölçer, tartar. Senin siyaset seviyen bırakınız bizi herhangi bir şehrimizin bir mahallesindeki parti temsilcilerimizin bile fersah fersah gerisinde. Bir de kalkmış bu perişan haliyle cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Önceki genel başkan da cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli şekilde tarih oldu. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi? Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li telef olup gidecek. Hep birlikte izleyip göreceğiz.