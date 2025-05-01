Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle oynayarak ilk periyodu 29-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, son 3 dakika 17 saniyede rakibine sayı şansı tanımadan 12-0’lık seri yakaladı ve devreye 61-38’lik skorla girdi.

Bu skorla Fenerbahçe, 2005’ten bu yana Avrupa Ligi play-off aşamasında ilk yarıda en fazla sayı atan takım oldu.

Kontrollü İkinci Yarıyla Net Galibiyet

Üçüncü periyotta savunmalar sertleşirken Paris Basketbol, TJ Shorts ile etkili olmaya çalıştı. Ancak Fenerbahçe, Tarık Biberovic ve Nigel Hayes-Davis’in yokluğunda skor yükünü Baldwin ile paylaştı ve son periyoda 76-57 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte oyunu kontrol etmeyi sürdüren sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 89-72 kazanarak seride büyük avantaj yakaladı.