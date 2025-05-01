Başkent ekibi, Hüseyin Eroğlu’nun teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte ivme kazandı ve zirveye tırmanarak Süper Lig’e yükselmek için iddialı bir duruma geldi.

İstikrarlı Performansla Yükselişe Geçti

Sezonun ilk 17 haftasında istikrarsız bir performans sergileyen Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu’nun gelmesiyle birlikte büyük bir dönüşüm yaşadı. Lige verilen araya 13. sırada giren başkent ekibi, Eroğlu yönetiminde 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak büyük bir çıkış yaptı. Bu süreçte 7 galibiyet ve 4 beraberlikle 25 puan toplayan Gençlerbirliği, 3. sıraya yükseldi.

Başkent ekibinin bu dönemde aldığı sonuçlar, takımın hızla toparlanarak zirve mücadelesi verdiğini gözler önüne seriyor. İşte Gençlerbirliği'nin son 11 maçlık periyodunda aldığı sonuçlar:

Sakaryaspor-Gençlerbirliği (0-0)

Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (3-0)

Gençlerbirliği-Kocaelispor (1-0)

Geosis Boluspor-Gençlerbirliği (0-2)

Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK (2-0)

Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (1-1)

Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (1-2) Tandoğan’da 1 Mayıs! İçeriği Görüntüle

Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor (3-0)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (3-3)

Gençlerbirliği-Manisa FK (3-0)

Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği (1-1)

Üst Üste 2 Maç Kaybedip Yeniden Yükseldiler

Gençlerbirliği'nin 11 maçlık yenilmezlik serisi, sezonun 29. haftasında sona erdi. Başkent ekibi, konuk ettiği Çorum FK’ye 2-1 yenildikten sonra deplasmanda İstanbulspor’a 5-0 mağlup oldu. Ancak, üst üste iki yenilginin ardından yeniden toparlanmayı başaran Gençlerbirliği, yeni bir yenilmezlik serisi başlattı. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor’u tek golle yenen takım, ardından başkent derbisinde MKE Ankaragücü’nü 3-0 mağlup etti.

Sonrasında Central Hospital Ümraniyespor’u 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde eden Gençlerbirliği, Süper Lig için mücadele eden rakipleri Solwie Energy Fatih Karagümrük (0-0) ve Teksüt Bandırmaspor (1-1) ile de berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta ise Adanaspor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle dönerek 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Hüseyin Eroğlu'nun Liderliğinde Başarı Yükseliyor

Hüseyin Eroğlu'nun göreve gelmesinin ardından Gençlerbirliği, çıktığı 19 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve yalnızca 2 mağlubiyet alarak 39 puan topladı. Bu başarıyla, Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'deki en fazla puan toplayan takım oldu. Hüseyin Eroğlu, maç başına 2.05 puan ortalaması tutturdu ve Gençlerbirliği'nin Süper Lig yolundaki en büyük etkenlerden biri haline geldi.

Bu süreçte Gençlerbirliği, 4 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırma yolunda önemli bir adım attı. Eroğlu’nun liderliğindeki takım, ligin son iki haftasında, Süper Lig’e direkt çıkma hedefiyle büyük bir mücadele verecek.

Fikstür Avantajı ve Süper Lig Hedefi

Gençlerbirliği, puan tablosunda 63 puanla 2. sıradaki Fatih Karagümrük’ün 1 puan gerisinde yer alıyor. 37. haftada Sakaryaspor'u evinde ağırlayacak olan başkent ekibi, sezonun son maçında ise son sıradaki Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise küme düşme hattındaki Siltaş Yapı Pendikspor’la deplasmanda ve play-off mücadelesi veren Alagöz Holding Iğdır FK ile İstanbul’da karşılaşacak.

Gençlerbirliği, 2. sırada tamamlayıp Süper Lig’e doğrudan yükselmeyi hedefliyor. Eğer 3. sırada tamamlarlarsa, doğrudan play-off finaline yükselecekler. Bu da Süper Lig için umutlarını devam ettirecek.

Gol Katkısı Yapan İsimler: Metehan ve Amilton

Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 36 maçta 51 gol atarken, kalesinde 34 gol gördü. Kırmızı-siyahlıların en fazla gol atan ismi, 14 golle kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu oldu. Amilton, Adanaspor maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 8’e çıkardı. Ayrıca, ara transfer döneminde takıma katılan forvet oyuncuları Daniel Popa ve Leo Gaucho da 5’er gol kaydetti.

Gençlerbirliği'nin Geleceği: Süper Lig Umudu Artıyor

Gençlerbirliği, Süper Lig hedefine adım adım yaklaşıyor. Hüseyin Eroğlu’nun teknik direktörlüğünde takım, önemli bir çıkış yakalayarak Süper Lig yolunda önemli bir fırsat yakaladı. Son haftalarda gösterdiği performans ve yükselen form grafiği ile Süper Lig için iddialı hale gelen başkent ekibi, son iki haftada alacağı sonuçlarla büyük bir hedefe ulaşmak istiyor.

Yeniden Süper Lig'e yükselme umudu taşıyan Gençlerbirliği, 2024-2025 sezonunun son haftalarına umutla girerken, tüm gözler 37. haftada oynanacak Sakaryaspor maçına çevrilecek.