Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, polis ekipleri ilçeye bağlı Akıncı girişinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada tam 151 bin 100 adet uyuşturucu hap bulundu. Ele geçirilen bu miktar, ilçede son yıllarda yakalanan en yüksek uyuşturucu miktarlarından biri olarak kayıtlara geçti.

3 Şüpheli Tutuklandı

Araçta bulunan ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen T.A., M.A. ve C.Ç. isimli zanlılar, olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da Uyuşturucu ile Mücadele Sürüyor

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ve halkın sağlığını tehdit eden bu tür suçlara karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini açıkladı.